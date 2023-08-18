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На Львівщині викрили банду рекетирів: вибивали гроші, прикриваючись статусом військових

Ірина БалачукП'ятниця, 18 серпня 2023, 13:29
На Львівщині викрили банду рекетирів: вибивали гроші, прикриваючись статусом військових
Фото СБУ

Служба безпеки України повідомила, що викрила на Львівщині банду "перевертнів" − чоловіки мобілізувалися до ЗСУ, але самовільно залишили підрозділ і займалися рекетом.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "У результаті спецоперації на Львівщині знешкоджено банду рекетирів, яку організували двоє колишніх кримінальників, що приховали своє "минуле" і призвались на військову службу.

Після зарахування до складу однієї з військових частин регіону, вони самовільно залишили підрозділ і розпочали займатися вимаганням грошей з громадян".

Деталі: Зловмисники, прикриваючись статусом військовослужбовців, створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жертвам "рахунок" за вирішення "спору". 

 
фото СБУ

Силовики задокументували факт вимагання рекетирами 4 тисяч доларів з демобілізованого бійця ЗСУ − йому погрожували насильством та фізичною розправою.

Зловмисників затримали "на гарячому" під час передачі частини грошей від потерпілого.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 12 років тюрми.

 

Теми: СБУЛьвівщина
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