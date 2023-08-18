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На Львовщине разоблачили банду рэкетиров: выбивали деньги, прикрываясь статусом военных

Ирина БалачукПятница, 18 августа 2023, 13:29
На Львовщине разоблачили банду рэкетиров: выбивали деньги, прикрываясь статусом военных
Фото СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила на Львовщине банду "оборотней" − мужчины мобилизовались в ВСУ, но самовольно покинули подразделение и занимались рэкетом.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "В результате спецоперации на Львовщине обезврежена банда рэкетиров, которую организовали двое бывших уголовников, которые скрыли свое "прошлое" и призвались на военную службу.

После зачисления в состав одной из воинских частей региона, они самовольно покинули подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан".

Детали: Злоумышленники, прикрываясь статусом военнослужащих, создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за решение "спора".

Силовики задокументировали факт вымогательства рэкетирами 4 тысяч долларов с демобилизованного бойца ВСУ − ему угрожали насилием и физической расправой. 

 
Фото СБУ

Злоумышленников задержали "на горячем" во время передачи части денег от потерпевшего.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство в условиях военного положения). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Темы: СБУЛьвовщина
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