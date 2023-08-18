Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокати Трампа просять відкласти розгляд справи на півтора роки

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 14:03
Адвокати Трампа просять відкласти розгляд справи на півтора роки
ДОНАЛЬД ТРАМП. ФОТО: GETTY IMAGES

Адвокати експрезидента США Дональда Трампа звернулися до федерального судді з проханням призначити суд на 2026 рік, адже вони не встигнуть оглянути всі матеріали справи.

Джерело:  "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Адвокати Трампа запропонували призначити розгляд на квітень 2026 року – фактично за півтора року після президентських виборів, тоді як Департамент юстиції США рекомендував обрати датою 2 січня 2024 року. 

Суддя Таня Чуткан має визначити орієнтовну дату слухань у справі на засіданні 28 серпня. 

Адвокати Трампа аргументують свою позицію тим, що сторона звинувачення підготувала матеріали, які сукупно займають понад 11 млн сторінок. За їхніми словами, їм та усім іншим учасникам процесу довелось би опрацьовувати по 100 тисяч сторінок щоденно, щоб ознайомитись з усіма матеріалами до січня 2024 року.

Окрім того, зазначають вони, графік Трампа у 2024 році буде щільно зайнятий судовими засіданнями в інших справах та виборчою кампанією.

"Президент Трамп має готуватися до кожного із судів у наступні місяці. Усі ці справи навіть окремо взяті є складними і потребують ґрунтовної роботи. Деякі ймовірно потребуватимуть особистої присутності президента Трампа під час процесу", – пишуть адвокати. 

Також повідомляють, що Трамп після консультацій з адвокатами скасував пресконференцію наступного тижня, на якій обіцяв показати нові докази нібито фальсифікації результатів голосування у штаті Джорджія. 

Нагадаємо, 15 серпня експрезиденту США Дональду Трампу офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія. 

Детально про нові звинувачення проти Трампа читайте у статті: "Злочинна організація" Трампа: чим небезпечні для експрезидента США нові звинувачення.

Теми: СШАпрезидентТрампвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
США
Китайський забудовник Evergrande подав заяву про банкрутство в США
F-16 для Україні: Данія та Нідерланди підтвердили отримання дозволу США
Україна вирішила зменшити втрати на полі бою попри очікування союзників – WP
Останні новини
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
Усі новини...
Реклама: