Адвокаты Трампа просят отложить рассмотрение дела на полтора года

Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа обратились к федеральному судье с просьбой назначить суд на 2026 год, ведь они не успеют осмотреть все материалы дела.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Адвокаты Трампа предложили назначить рассмотрение на апрель 2026 года – фактически через полтора года после президентских выборов, тогда как Департамент юстиции США рекомендовал выбрать датой 2 января 2024 года.

Судья Таня Чуткан должна определить ориентировочную дату слушаний по делу на заседании 28 августа.

Адвокаты Трампа аргументируют свою позицию тем, что сторона обвинения подготовила материалы, которые совокупно занимают более 11 млн страниц. По их словам, им и всем другим участникам процесса пришлось бы обрабатывать по 100 тысяч страниц ежедневно, чтобы ознакомиться со всеми материалами до января 2024 года.

Кроме того, отмечают они, график Трампа в 2024 году будет плотно занят судебными заседаниями по другим делам и избирательной кампанией.

"Президент Трамп должен готовиться к каждому из судов в последующие месяцы. Все эти дела даже отдельно взятые являются сложными и требуют основательной работы. Некоторые, вероятно, потребуют личного присутствия президента Трампа во время процесса", – пишут адвокаты.

Также сообщают, что Трамп после консультаций с адвокатами отменил пресс-конференцию на следующей неделе, на которой обещал показать новые доказательства якобы фальсификации результатов голосования в штате Джорджия.

Напомним, 15 августа экс-президенту США Дональду Трампу официально объявили четвертое уголовное обвинение относительно попытки изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия.

Подробно о новых обвинениях против Трампа читайте в статье: "Преступная организация" Трампа: чем опасны для экс-президента США новые обвинения.