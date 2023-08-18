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Бізнесмени перед вторгненням продали для ЗСУ браковані міни за контрактом на 270 млн грн

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 18 серпня 2023, 15:00
Бізнесмени перед вторгненням продали для ЗСУ браковані міни за контрактом на 270 млн грн
фото сбу

Поліція повідомила про підозру підприємцям, які напередодні повномасштабної війни поставили ЗСУ браковані артилерійські міни за контрактом на майже 270 млн грн.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Нацполіції

Деталі: За даними слідства, до оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міноборони на виробництво даного виду боєприпасів.

Відповідно до підписаних договорів підприємці мали відвантажити міни до лютого 2022 року. Однак до лютого компанії поставили Міноборони лише частину замовлених мін, які до того ж виявились бракованими через використання неякісного пороху.

Такий технічний недолік унеможливлює застосування боєприпасів у бойових умовах і призводить до виведення з ладу самого артозброєння. Брак був виявлений фахівцями Міноборони під час випробувань.

Після цього партію засобів ураження повернули компаніям-виробникам для виправлення недоліків. Однак, підприємці досі не усунули технічні несправності військової продукції і, як наслідок, не поставили українським захисникам жодної одиниці боєприпасів.

Сума збитків державі становить 270 мільйонів гривень.

На підставі зібраних доказів двом керівникам компаній, які є подружжям, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). 

Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших причетних до злочину осіб. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

 
сбу

Теми: поліціяСБУзброябізнес
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