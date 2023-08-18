Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бізнесмени перед вторгненням продали для ЗСУ браковані міни за контрактом на 270 млн грн

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 18 серпня 2023, 15:00
Бізнесмени перед вторгненням продали для ЗСУ браковані міни за контрактом на 270 млн грн
фото сбу

Поліція повідомила про підозру підприємцям, які напередодні повномасштабної війни поставили ЗСУ браковані артилерійські міни за контрактом на майже 270 млн грн.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Нацполіції

Деталі: За даними слідства, до оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міноборони на виробництво даного виду боєприпасів.

Відповідно до підписаних договорів підприємці мали відвантажити міни до лютого 2022 року. Однак до лютого компанії поставили Міноборони лише частину замовлених мін, які до того ж виявились бракованими через використання неякісного пороху.

Такий технічний недолік унеможливлює застосування боєприпасів у бойових умовах і призводить до виведення з ладу самого артозброєння. Брак був виявлений фахівцями Міноборони під час випробувань.

Після цього партію засобів ураження повернули компаніям-виробникам для виправлення недоліків. Однак, підприємці досі не усунули технічні несправності військової продукції і, як наслідок, не поставили українським захисникам жодної одиниці боєприпасів.

Сума збитків державі становить 270 мільйонів гривень.

На підставі зібраних доказів двом керівникам компаній, які є подружжям, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). 

Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших причетних до злочину осіб. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

 
сбу

Теми: поліціяСБУзброябізнес
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
поліція
Колишній поліцейський організував масштабний наркотрафік на Київщині - СБУ
Вербував жінок для заняття проституцією в Ізраїлі: поліція перекрила канал торгівлі людьми
Військова поліція чи жандармерія? Частина друга
Останні новини
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
Усі новини...
Реклама: