Бизнесмены перед вторжением продали для ВСУ бракованные мины по контракту на 270 млн грн

Полиция сообщила о подозрении предпринимателям, которые накануне полномасштабной войны поставили ВСУ бракованные артиллерийские мины по контракту на почти 270 млн грн.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Нацполиции

Детали: По данным следствия, к сделке причастны руководители трех частных компаний, которые получили заказ от Минобороны на производство данного вида боеприпасов.

Согласно подписанным договорам предприниматели должны были отгрузить мины до февраля 2022 года. Однако до февраля компании поставили Минобороны лишь часть заказанных мин, которые к тому же оказались бракованными из-за использования некачественного пороха.

Такой технический недостаток делает невозможным применение боеприпасов в боевых условиях и приводит к выводу из строя самого артооружия. Брак был обнаружен специалистами Минобороны во время испытаний.

После этого партию средств поражения вернули компаниям-производителям для исправления недостатков. Однако, предприниматели до сих пор не устранили технические неисправности военной продукции и, как следствие, не поставили украинским защитникам ни одной единицы боеприпасов.

Сумма ущерба государству составляет 270 миллионов гривен.

На основании собранных доказательств двум руководителям компаний, которые являются супругами, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности других причастных к преступлению лиц. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.