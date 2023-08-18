Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У розвідці Латвії вважають, що режим Путіна стабільний, а протести – малоймовірні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 15:15
У розвідці Латвії вважають, що режим Путіна стабільний, а протести – малоймовірні
ПУТІН, СКРИНШОТ ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ ДО УЧАСНИКІВ ФОРУМУ "АРМІЯ-2023"

Латвійські спецслужби вважають, що наразі режим Владіміра Путіна виглядає стабільним, а протести у Росії малоймовірні, хоч і не виключені.

Джерело:  "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Своїми оцінками у звіті подилилося Бюро із захисту Конституції (SAB), що має функції служби безпеки і здійснює функції розвідки та контррозвідки.

SAB зазначає, що режим Кремля залишається стабільним, але за ситуацією потрібно постійно стежити. 

Також відомство відзначає "зростання соціально-політичної апатії" у російському суспільстві. "Цю тенденцію можна бачити і в соцопитуваннях: російське суспільство виявляє обережність, особливо якщо думка не співпадає з основною політичною лінією", – зазначають у звіті, наводячи приклад, як різниться "підтримка спецоперації" залежно від того, як ставлять запитання. 

SAB відзначає, що заколот ПВК "Вагнер" не мав помітного негативного впливу на публічну оцінку режиму Путіна, але є підстави вважати, що знизилася підтримка лідера "Вагнера". 

"До заколоту Пригожина підтримувала майже половина росіян, а після – лише п’ята частина. Водночас, підтримка позиції Міноборони Росії зросла у кілька разів: якщо до повстання її підтримувала лише десята частина населення, після повстання показник наблизився до двох п’ятих", – зазначають у звіті.

Масштабні протести проти влади у Росії вважають малоймовірними, але не виключеними.

"Хоча ставлення російського суспільства до війни в Україні – складне й мінливе, зараз не надходить сигналів про суттєву безпосередню загрозу для політичної стабільності путінського режиму у Росії", – зазначає SAB.

Нагадаємо, раніше Служба держбезпеки Латвії виявила в інтернеті окремі прямі та непрямі заклики приєднатися до російської ПВК "Вагнер".

Також цього тижня президент країни скликав Раду нацбезпеки через ситуацію на кордоні з РФ та Білоруссю.

Теми: розвідкаРосіяПутінЛатвія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
розвідка
Зеленський розповів про "ранкову звірку годинників" і анонсував новини
ГУР просить українців в окупації передавати дані про "вибори" росіян
У ГУР підтвердили, що Росія збирає "Шахеди": Це привід для посилення ППО
Останні новини
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
Усі новини...
Реклама: