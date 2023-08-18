У розвідці Латвії вважають, що режим Путіна стабільний, а протести – малоймовірні

Латвійські спецслужби вважають, що наразі режим Владіміра Путіна виглядає стабільним, а протести у Росії малоймовірні, хоч і не виключені.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Своїми оцінками у звіті подилилося Бюро із захисту Конституції (SAB), що має функції служби безпеки і здійснює функції розвідки та контррозвідки.

SAB зазначає, що режим Кремля залишається стабільним, але за ситуацією потрібно постійно стежити.

Також відомство відзначає "зростання соціально-політичної апатії" у російському суспільстві. "Цю тенденцію можна бачити і в соцопитуваннях: російське суспільство виявляє обережність, особливо якщо думка не співпадає з основною політичною лінією", – зазначають у звіті, наводячи приклад, як різниться "підтримка спецоперації" залежно від того, як ставлять запитання.

SAB відзначає, що заколот ПВК "Вагнер" не мав помітного негативного впливу на публічну оцінку режиму Путіна, але є підстави вважати, що знизилася підтримка лідера "Вагнера".

"До заколоту Пригожина підтримувала майже половина росіян, а після – лише п’ята частина. Водночас, підтримка позиції Міноборони Росії зросла у кілька разів: якщо до повстання її підтримувала лише десята частина населення, після повстання показник наблизився до двох п’ятих", – зазначають у звіті.

Масштабні протести проти влади у Росії вважають малоймовірними, але не виключеними.

"Хоча ставлення російського суспільства до війни в Україні – складне й мінливе, зараз не надходить сигналів про суттєву безпосередню загрозу для політичної стабільності путінського режиму у Росії", – зазначає SAB.

Нагадаємо, раніше Служба держбезпеки Латвії виявила в інтернеті окремі прямі та непрямі заклики приєднатися до російської ПВК "Вагнер".

Також цього тижня президент країни скликав Раду нацбезпеки через ситуацію на кордоні з РФ та Білоруссю.