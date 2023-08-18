Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У розвідці Латвії вважають, що режим Путіна стабільний, а протести – малоймовірні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 15:15
У розвідці Латвії вважають, що режим Путіна стабільний, а протести – малоймовірні
ПУТІН, СКРИНШОТ ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ ДО УЧАСНИКІВ ФОРУМУ "АРМІЯ-2023"

Латвійські спецслужби вважають, що наразі режим Владіміра Путіна виглядає стабільним, а протести у Росії малоймовірні, хоч і не виключені.

Джерело:  "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Своїми оцінками у звіті подилилося Бюро із захисту Конституції (SAB), що має функції служби безпеки і здійснює функції розвідки та контррозвідки.

SAB зазначає, що режим Кремля залишається стабільним, але за ситуацією потрібно постійно стежити. 

Також відомство відзначає "зростання соціально-політичної апатії" у російському суспільстві. "Цю тенденцію можна бачити і в соцопитуваннях: російське суспільство виявляє обережність, особливо якщо думка не співпадає з основною політичною лінією", – зазначають у звіті, наводячи приклад, як різниться "підтримка спецоперації" залежно від того, як ставлять запитання. 

SAB відзначає, що заколот ПВК "Вагнер" не мав помітного негативного впливу на публічну оцінку режиму Путіна, але є підстави вважати, що знизилася підтримка лідера "Вагнера". 

"До заколоту Пригожина підтримувала майже половина росіян, а після – лише п’ята частина. Водночас, підтримка позиції Міноборони Росії зросла у кілька разів: якщо до повстання її підтримувала лише десята частина населення, після повстання показник наблизився до двох п’ятих", – зазначають у звіті.

Масштабні протести проти влади у Росії вважають малоймовірними, але не виключеними.

"Хоча ставлення російського суспільства до війни в Україні – складне й мінливе, зараз не надходить сигналів про суттєву безпосередню загрозу для політичної стабільності путінського режиму у Росії", – зазначає SAB.

Нагадаємо, раніше Служба держбезпеки Латвії виявила в інтернеті окремі прямі та непрямі заклики приєднатися до російської ПВК "Вагнер".

Також цього тижня президент країни скликав Раду нацбезпеки через ситуацію на кордоні з РФ та Білоруссю.

Теми: розвідкаРосіяПутінЛатвія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Джерела: В тілі загиблого під час сутички з поліцейськими в Дніпрі виявили 2,48 проміле алкоголю

Зеленський на РНБО доручив перевірити рішення ВЛК починаючи з 24 лютого 2022 року

відео, оновленоЗастрелений у Дніпрі: поліція показала відео з бодікамер патрульних

фотоСупутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту

МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну

фотоПрийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина

Усі новини...
розвідка
Зеленський розповів про "ранкову звірку годинників" і анонсував новини
ГУР просить українців в окупації передавати дані про "вибори" росіян
У ГУР підтвердили, що Росія збирає "Шахеди": Це привід для посилення ППО
Останні новини
20:10
В останню ніч серпня зійде Блакитний місяць: де можна спостерігати
20:01
Річна виручка компанії-творця ChatGPT наблизилася до 1 мільярда доларів
19:42
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
19:41
Lego зазнала найсильнішого падіння прибутку за майже 20 років
19:39
Президентка Косова розкритикувала Макрона за погрози переглянути безвіз
19:30
Джерела: В тілі загиблого під час сутички з поліцейськими в Дніпрі виявили 2,48 проміле алкоголю
19:29
Фестиваль "Мельпомена Таврії" повертається до деокупованого Херсону
19:18
Український банк потрапив до списку найкращих фінтех компаній світу
19:11
У Німеччині погодили реформу розвідки у відповідь на діяльність шпигунів РФ
19:10
У Рівному народився малюк з вагою понад 6 кг
Усі новини...
Реклама: