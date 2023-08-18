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В разведке Латвии считают, что режим Путина стабилен, а протесты - маловероятны

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 15:15
В разведке Латвии считают, что режим Путина стабилен, а протесты - маловероятны
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Латвийские спецслужбы считают, что сейчас режим Владимира Путина выглядит стабильным, а протесты в России маловероятны, хотя и не исключены.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Своими оценками в отчете поделилось Бюро по защите конституции (SAB), имеющее функции службы безопасности и осуществляющее функции разведки и контрразведки.

SAB отмечает, что режим Кремля остается стабильным, но за ситуацией нужно постоянно следить.

Также ведомство отмечает "рост социально-политической апатии" в российском обществе. "Эту тенденцию можно видеть и в соцопросах: российское общество проявляет осторожность, особенно если мнение не совпадает с основной политической линией", – отмечают в отчете, приводя пример, как различается "поддержка спецоперации" в зависимости от того, как задают вопрос.

SAB отмечает, что мятеж ЧВК "Вагнер" не имел заметного негативного влияния на публичную оценку режима Путина, но есть основания полагать, что снизилась поддержка лидера "Вагнера".

"До мятежа Пригожина поддерживала почти половина россиян, а после – лишь пятая часть. В то же время поддержка позиции Минобороны России выросла в несколько раз: если до мятежа ее поддерживала лишь десятая часть населения, после восстания показатель приблизился к двум пятым", – отмечают в отчете.

Масштабные протесты против власти в России считают маловероятными, но не исключенными.

"Хотя отношение российского общества к войне в Украине – сложное и изменчивое, сейчас не поступает сигналов о существенной непосредственной угрозе для политической стабильности путинского режима в России", – отмечает SAB.

Напомним, ранее Служба госбезопасности Латвии обнаружила в интернете отдельные прямые и косвенные призывы присоединиться к российской ЧВК "Вагнер".

Также на этой неделе президент страны созвал Совет нацбезопасности из-за ситуации на границе с РФ и Беларусью.

Темы: разведкаРосcияПутинЛатвия
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