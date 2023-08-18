76% біженців мають намір повернутись додому – подкаст "(не)Безпечна країна"

76% біженців і 82% внутрішньо переміщених українців мають намір повернутися додому.

Джерело: Дослідження УВКБ ООН, заступниця Представниці Агентства ООН у справах біженців в Україні Карен Вайтінг в новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна".

Пряма мова: "76% біженців і 82% внутрішньо переміщених українців мають намір повернутися додому. І близько 15% як біженців, так і внутрішньо переміщених українців кажуть, що хочуть повернутися додому протягом наступних трьох місяців. І як я вже говорила раніше, цей відсоток залишається відносно стабільним протягом 2022 і 2023 років", – наголосила вона.

Деталі: Водночас Карен Вайтінг зазначила, що в УВКБ ООН спостерігають, що люди все ще хочуть повернутися додому, а ті, хто хоче інтегруватися на місцевому рівні, все частіше знаходять можливості для цього.

Про біженців та внутрішньо переміщених осіб, про їхнє життя, адаптацію, плани на майбутнє, а також про те, що має зробити Україна і світ для того, щоб ці люди повернулися – слухайте в новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна":