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76% беженцев намерены вернуться домой – подкаст "(не)Безпечна країна"

Федор ПопадюкПятница, 18 августа 2023, 15:11
76% беженцев намерены вернуться домой – подкаст (не)Безпечна країна

76% беженцев и 82% внутренне перемещенных украинцев намерены возвратиться домой.

Источник: Исследование УВКБ ООН, заместитель Представительницы Агентства ООН по делам беженцев в Украине Карен Вайтинг в новом эпизоде подкаста "(не)Безпечна країна".

Прямая речь: "76% беженцев и 82% внутренне перемещенных украинцев намерены вернуться домой. И около 15% как беженцев, так и внутренне перемещенных украинцев говорят, что хотят вернуться домой в течение следующих трех месяцев. И как я уже говорила раньше, этот процент остается относительно стабильным в течение 2022 и 2023 годов", – подчеркнула она.

Детали: В то же время Карен Уайтинг отметила, что в УВКБ ООН наблюдают, что люди все еще хотят вернуться домой, а те, кто хочет интегрироваться на местном уровне, все чаще находят возможности для этого.

О беженцах и внутренне перемещенных лицах, об их жизни, адаптации, планах на будущее, а также о том, что должна сделать Украина и мир для того, чтобы эти люди вернулись – слушайте в новом эпизоде подкаста "(не)Безпечна країна":

Слухайте подкаст «Не Безпечна країна» на зручній платформі:
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Темы: ПодкастыПодкасты на украинскомООНпереселенцы
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