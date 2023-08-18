Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вимагають у людей в окупації завантажувати шпигунський додаток – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 18 серпня 2023, 16:09
Росіяни вимагають у людей в окупації завантажувати шпигунський додаток – ЦНС
Лого Сфєрума, фото з сайту додатка

Росіяни вимагають від вчителів, дітей та їхніх батьків на окупованих територіях встановлювати шпигунський додаток "Сфєрум".

Джерело: Центр національного спротиву, Радіо Свобода

Деталі: ЦНС повідомляє, що офіційно "Сфєрум" є месенджером, який просуває Міністерство просвіти РФ. Через нього, за задумом окупантів, мають спілкуватися вчителі з учнями та батьками.

Дослівно: "Проте цей софт розроблений дотичними до ФСБ структурами й може шпигувати за власником телефону, зокрема передавати дані про контакти, дзвінки, пересування та пошукові запити власника.

Центр національного спротиву рекомендує мешканцям ТОТ встановлювати цей софт лише на окремий телефон, який не є основним, або ігнорувати інсталяцію шкідливого додатка".

Довідково: Росіяни презентували цей додаток у 2021 році в якості аналога Zoom. В ньому можна проводити групові відеоконференції, відеодзвінки та ін. 

У травні 2023 року "Радіо Свобода" опублікувало матеріал про "Сфєрум" під заголовком "Держава зайшла в чат. Контроль над вчителями, учнями та батьками". В ньому, зокрема, повідомлялось, що російських вчителів масово та агресивно змушують реєструватись у цьому додатку. Його впровадження у російських школах є насильницьким і не має значного успіху.

Член Союзу педагогів Росії розповів виданню, що працівники освіти переважно побоюються його використовувати через вимогу надання особистих даних під час реєстрації. 

Теми: шпигунствоокупаціяінтернеттехнології
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
шпигунство
Біля військової бази в Британії мешкала група російських шпигунів - ЗМІ
У Британії спіймали трьох громадян Болгарії, які могли шпигувати на користь РФ
Міністр оборони Німеччини хоче посилити боротьбу зі шпигунством
Останні новини
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
Усі новини...
Реклама: