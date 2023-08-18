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Росіяни вимагають у людей в окупації завантажувати шпигунський додаток – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 18 серпня 2023, 16:09
Росіяни вимагають у людей в окупації завантажувати шпигунський додаток – ЦНС
Лого Сфєрума, фото з сайту додатка

Росіяни вимагають від вчителів, дітей та їхніх батьків на окупованих територіях встановлювати шпигунський додаток "Сфєрум".

Джерело: Центр національного спротиву, Радіо Свобода

Деталі: ЦНС повідомляє, що офіційно "Сфєрум" є месенджером, який просуває Міністерство просвіти РФ. Через нього, за задумом окупантів, мають спілкуватися вчителі з учнями та батьками.

Дослівно: "Проте цей софт розроблений дотичними до ФСБ структурами й може шпигувати за власником телефону, зокрема передавати дані про контакти, дзвінки, пересування та пошукові запити власника.

Центр національного спротиву рекомендує мешканцям ТОТ встановлювати цей софт лише на окремий телефон, який не є основним, або ігнорувати інсталяцію шкідливого додатка".

Довідково: Росіяни презентували цей додаток у 2021 році в якості аналога Zoom. В ньому можна проводити групові відеоконференції, відеодзвінки та ін. 

У травні 2023 року "Радіо Свобода" опублікувало матеріал про "Сфєрум" під заголовком "Держава зайшла в чат. Контроль над вчителями, учнями та батьками". В ньому, зокрема, повідомлялось, що російських вчителів масово та агресивно змушують реєструватись у цьому додатку. Його впровадження у російських школах є насильницьким і не має значного успіху.

Член Союзу педагогів Росії розповів виданню, що працівники освіти переважно побоюються його використовувати через вимогу надання особистих даних під час реєстрації. 

Теми: шпигунствоокупаціяінтернеттехнології
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