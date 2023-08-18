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Россияне требуют у людей в оккупации скачивать шпионское приложение - ЦНС

Татьяна ЛозовенкоПятница, 18 августа 2023, 16:09
Россияне требуют у людей в оккупации скачивать шпионское приложение - ЦНС
Лого Сферума, фото с сайта приложения

Россияне требуют от учителей, детей и их родителей на оккупированных территориях устанавливать шпионское приложение "Сферум".

Источник: Центр национального сопротивления, Радио Свобода

Детали: ЦНС сообщает, что официально "Сферум" является мессенджером, который продвигает Министерство просвещения РФ. Через него, по замыслу оккупантов, должны общаться учителя с учениками и родителями.

Дословно: "Однако этот софт разработан причастными к ФСБ структурами и может шпионить за владельцем телефона, в частности передавать данные о контактах, звонках, передвижениях и поисковых запросах владельца.

Центр национального сопротивления рекомендует жителям ВОТ устанавливать этот софт только на отдельный телефон, который не является основным, или игнорировать установку вредоносного приложения".

Справочно: Россияне представили это приложение в 2021 году в качестве аналога Zoom. В нем можно проводить групповые видеоконференции, видеозвонки и др. 

В мае 2023 года "Радио Свобода" опубликовало материал о "Сферум" под заголовком "Государство зашло в чат. Контроль над учителями, учениками и родителями". В нем, в частности, сообщалось, что российских учителей массово и агрессивно заставляют регистрироваться в этом приложении. Его внедрение в российских школах является насильственным и не имеет значительного успеха.

Член Союза педагогов России рассказал изданию, что работники образования преимущественно опасаются его использовать из-за требования предоставления личных данных при регистрации.

Темы: шпионажоккупацияинтернеттехнологии
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