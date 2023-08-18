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WSJ: США попереджають про можливі санкції на турецькі компанії через допомогу РФ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 16:51
WSJ: США попереджають про можливі санкції на турецькі компанії через допомогу РФ
стокове фото

Сполучені Штати та їхні союзники намагаються посилити контроль за дотриманням санкцій проти РФ у Туреччині, яка розширила торгівлю з Росією під час війни в Україні.

Джерело: "Європейська правда"; The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців

Деталі: Як йдеться у матеріалі, "Вашингтон залишається стурбованим тим, що Туреччина є хабом для порушення Росією санкцій, включаючи "флот-привид" для нафти з РФ, заходи в порти підсанкційних російських вантажних суден зі зброєю, а також поставки товарів, таких як електроніка західного виробництва, яка потрібна Москві" для війни проти України.

У спробах Росії продовжувати постачати нафту по всьому світу і фінансувати війну в Україні, зокрема, допомагає турецька фірма Beks Ship Management, яка з 2021 року купила 37 кораблів, багато з яких – старі нафтові танкери.

За словами неназваного західного дипломата, США проводять "постійний діалог з турецьким урядом з цих питань". Він додав, що на Заході сподіваються "уникнути сценарію, в якому та чи інша турецька компанія потрапить під санкції".

"Ми працюємо як з урядом, так і з приватним сектором, щоб проінформувати їх про дуже реальні ризики", – зазначив дипломат.

Автори матеріалу вказують, що завдяки нижчим цінам та широкому колу постачальників РФ протягом війни вдалося збільшити свою частку на деяких найбільших світових нафтових ринках, змінивши спосіб, у який працює глобальне постачання енергоносіїв.

Видання вказує, що у квітні РФ ненадовго обігнала Саудівську Аравію як найбільшого постачальника нафти до Китаю. Зараз вони приблизно зрівнялися, і аналітики очікують, що Росія знову вирветься вперед у найближчі місяці.

Нагадаємо, 23 червня Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії, спрямований переважно на боротьбу з обходом існуючих санкцій. 

Серед іншого, він передбачає заборону заходити в порти і шлюзи ЄС суднам, яких компетентні органи підозрюють у причетності до перевезення підсанкційної  нафти чи нафти, купленої за ціною вищою за граничну. 

Також завершується тимчасовий виняток із санкцій для Німеччини та Польщі щодо постачання сирої нафти з Росії через північну секцію нафтопроводу "Дружба". Водночас цим шляхом можна буде прокачувати нафту з Казахстану чи інших третіх країн. 

Теми: санкціїТуреччинаРосіяСША
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