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WSJ: США предупреждают о возможных санкциях на турецкие компании из-за помощи РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 16:51
WSJ: США предупреждают о возможных санкциях на турецкие компании из-за помощи РФ
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Соединенные Штаты и их союзники пытаются усилить контроль за соблюдением санкций против РФ в Турции, которая расширила торговлю с Россией во время войны в Украине.

Источник: "Европейская правда"; The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников

Детали: Как сказано в материале, "Вашингтон остается обеспокоенным тем, что Турция является хабом для нарушения Россией санкций, включая "флот-призрак" для нефти из РФ, заходы в порты подсанкционных российских грузовых судов с оружием, а также поставки товаров, таких как электроника западного производства, которая нужна Москве" для войны против Украины.

В попытках России продолжать поставлять нефть по всему миру и финансировать войну в Украине, в частности, помогает турецкая фирма Beks Ship Management, которая с 2021 года купила 37 кораблей, многие из которых – старые нефтяные танкеры.

По словам неназванного западного дипломата, США проводят "постоянный диалог с турецким правительством по этим вопросам". Он добавил, что на Западе надеются "избежать сценария, в котором та или иная турецкая компания попадет под санкции".

"Мы работаем как с правительством, так и с частным сектором, чтобы проинформировать их об очень реальных рисках", – отметил дипломат.

Авторы материала указывают, что благодаря более низким ценам и широкому кругу поставщиков РФ в течение войны удалось увеличить свою долю на некоторых крупнейших мировых нефтяных рынках, изменив способ, которым работает глобальное снабжение энергоносителей.

Издание указывает, что в апреле РФ ненадолго обогнала Саудовскую Аравию как крупнейшего поставщика нефти в Китай. Сейчас они примерно сравнялись, и аналитики ожидают, что Россия снова вырвется вперед в ближайшие месяцы.

Напомним, 23 июня Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный преимущественно на борьбу с обходом существующих санкций.

Среди прочего, он предусматривает запрет заходить в порты и шлюзы ЕС судам, которых компетентные органы подозревают в причастности к перевозке подсанкционной нефти или нефти, купленной по цене выше предельной.

Также завершается временное исключение из санкций для Германии и Польши по поставкам сырой нефти из России через северную секцию нефтепровода "Дружба". В то же время этим путем можно будет прокачивать нефть из Казахстана или других третьих стран.

Темы: санкцииТурцияРосcияСША
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