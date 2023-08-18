У Байдена підтвердили надання Україні винищувачів F-16 після навчань
Білий дім підтвердив, що США схвалить надання Україні винищувачів F-16 після завершення навчань українських пілотів.
Джерело: Салліван на пресконференції журналістам у Кемп-Девіді, передає "Європейська правда"
Деталі: Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив існування листа державного секретаря Ентоні Блінкена до його візаві в Данії та Нідерландах, який "формалізував" готовність "після завершення навчань у консультації з Конгресом схвалити надання F-16 Україні".
"Це природне продовження того, що президент Байден анонсував у Хіросімі", – підкреслив Салліван, нагадавши, що американський лідер оголосив про навчання українців на F-16 на саміті "Групи семи" в Японії.
Він також зазначив, що Вашингтон і раніше не відмовлявся від намірів передати Києву винищувачі.
"Цього тижня ми це підкреслили й поставили знак оклику", – додав Салліван.
Нагадаємо:
- У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- Навчання мають розпочатися у серпні, але, за даними ЗМІ, США поки не схвалили фінального плану навчання, оскільки європейські держави не узгодили всі його подробиці.