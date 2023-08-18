У Байдена підтвердили надання Україні винищувачів F-16 після навчань

Білий дім підтвердив, що США схвалить надання Україні винищувачів F-16 після завершення навчань українських пілотів.

Джерело: Салліван на пресконференції журналістам у Кемп-Девіді, передає "Європейська правда"

Деталі: Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив існування листа державного секретаря Ентоні Блінкена до його візаві в Данії та Нідерландах, який "формалізував" готовність "після завершення навчань у консультації з Конгресом схвалити надання F-16 Україні".

"Це природне продовження того, що президент Байден анонсував у Хіросімі", – підкреслив Салліван, нагадавши, що американський лідер оголосив про навчання українців на F-16 на саміті "Групи семи" в Японії.

Він також зазначив, що Вашингтон і раніше не відмовлявся від намірів передати Києву винищувачі.

"Цього тижня ми це підкреслили й поставили знак оклику", – додав Салліван.

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