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У Байдена подтвердили предоставление Украине истребителей F-16 после учений

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 16:46
У Байдена подтвердили предоставление Украине истребителей F-16 после учений
Джейк Салливан, Getty Images

Белый дом подтвердил, что США одобрит предоставление Украине истребителей F-16 после завершения учений украинских пилотов.

Источник: Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции журналистам в Кэмп-Дэвиде, передает "Европейская правда"

Детали: Советник Байдена подтвердил существование письма государственного секретаря Энтони Блинкена к его визави в Дании и Нидерландах, который "формализовал" готовность "после завершения учений в консультации с Конгрессом одобрить предоставление F-16 Украине".

"Это естественное продолжение того, что президент Байден анонсировал в Хиросиме", – подчеркнул Салливан, напомнив, что американский лидер объявил об обучении украинцев на F-16 на саммите "Группы семи" в Японии.

Он также отметил, что Вашингтон и ранее не отказывался от намерений передать Киеву истребители.

"На этой неделе мы это подчеркнули и поставили восклицательный знак", – добавил Салливан.

Напомним:

Темы: СШАУкраинаистребители
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