У Байдена подтвердили предоставление Украине истребителей F-16 после учений
Белый дом подтвердил, что США одобрит предоставление Украине истребителей F-16 после завершения учений украинских пилотов.
Источник: Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции журналистам в Кэмп-Дэвиде, передает "Европейская правда"
Детали: Советник Байдена подтвердил существование письма государственного секретаря Энтони Блинкена к его визави в Дании и Нидерландах, который "формализовал" готовность "после завершения учений в консультации с Конгрессом одобрить предоставление F-16 Украине".
"Это естественное продолжение того, что президент Байден анонсировал в Хиросиме", – подчеркнул Салливан, напомнив, что американский лидер объявил об обучении украинцев на F-16 на саммите "Группы семи" в Японии.
Он также отметил, что Вашингтон и ранее не отказывался от намерений передать Киеву истребители.
"На этой неделе мы это подчеркнули и поставили восклицательный знак", – добавил Салливан.
Напомним:
- В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
- Учения должны начаться в августе, но, по данным СМИ, США пока не одобрили финальный план обучения, поскольку европейские государства не согласовали все его подробности.