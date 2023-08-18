Розвідка Естонії: РФ намагатиметься утриматися від мобілізації, але вербуватиме контрактників

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії вважає, що РФ не може розраховувати на успіхи у війні проти України на кшталт захоплення Донеччини без проведення великої хвилі мобілізації, втім найімовірніше Росія намагатиметься утриматися від цього кроку.

Джерело: "Європейська правда"; ERR з посиланням на оперативне зведення естонської розвідки

Деталі: За даними естонських розвідників, те, що Росія прагне поліпшити мобілізаційну систему "не є безумовною ознакою підготовки мобілізації".

"Ймовірно, військові комісаріати схилятимуть резервістів до укладення контрактів. Судячи з усього, поточні темпи вербування контрактників дадуть змогу компенсувати втрати ЗС РФ", – ідеться у зведенні.

Згідно з аналізом естонської розвідки, "з військової точки зору РФ потрібно провести мобілізацію для нарощування наступального потенціалу військ".

"Однак це вкрай непопулярний крок і тому, найімовірніше, РФ намагатиметься утриматися від мобілізації з внутрішньополітичних міркувань", – резюмується у зведенні.

Як повідомляли ЗМІ, американська розвідка стверджує, що в ході контрнаступальних операцій Україна не зможе досягти ключової мети – міста Мелітополь Запорізької області.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Україна не відчуває тиску з боку Заходу під час контрнаступу.

Раніше у Пентагоні заявили, що ЗСУ здійснили диво, загнавши росіян в оборону.

Крім того, американське оборонне відомство фіксує просування вперед Збройних Сил України під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.