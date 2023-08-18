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Разведка Эстонии: РФ будет пытаться воздержаться от мобилизации, но будет вербовать контрактников

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 17:56
Разведка Эстонии: РФ будет пытаться воздержаться от мобилизации, но будет вербовать контрактников
ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии считает, что РФ не может рассчитывать на успехи в войне против Украины вроде захвата Донецкой области без проведения большой волны мобилизации, впрочем скорее всего Россия постарается воздержаться от этого шага.

Источник: "Европейская правда"; ERR со ссылкой на оперативную сводку эстонской разведки

Детали: По данным эстонских разведчиков, то, что Россия стремится улучшить мобилизационную систему "не является безусловным признаком подготовки мобилизации".

"Вероятно, военные комиссариаты будут склонять резервистов к заключению контрактов. Судя по всему, текущие темпы вербовки контрактников позволят компенсировать потери ВС РФ", – говорится в сводке.

Согласно анализу эстонской разведки, "с военной точки зрения РФ нужно провести мобилизацию для наращивания наступательного потенциала войск".

"Однако это крайне непопулярный шаг и поэтому, скорее всего, РФ постарается воздержаться от мобилизации по внутриполитическим соображениям", – резюмируется в сводке.

Как сообщали СМИ, американская разведка утверждает, что в ходе контрнаступательных операций Украина не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина не чувствует давления со стороны Запада во время контрнаступления.

Ранее в Пентагоне заявили, что ВСУ совершили чудо, загнав россиян в оборону.

Кроме того, американское оборонное ведомство фиксирует продвижение вперед Вооруженных Сил Украины во время контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и длительная борьба.

Темы: разведкамобилизацияРосcияЭстония
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