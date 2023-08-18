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США продовжили статус тимчасового захисту для українців ще на 18 місяців

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 18:14
США продовжили статус тимчасового захисту для українців ще на 18 місяців
Фото pixabay.com

Міністерство національної безпеки США продовжило до 19 квітня 2025 року статус тимчасового захисту для громадян України у зв'язку з нинішнім повномасштабним вторгненням Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомленні відомства

Пряма мова міністра національної безпеки США Алехандро Майоркаса: "Військове вторгнення Росії в Україну, що триває, та спричинена ним гуманітарна криза вимагають від Сполучених Штатів продовжувати надавати безпеку та захист українцям, які, можливо, не зможуть повернутися до своєї країни".

Деталі: Також програму розширять, дозволивши подаватись на тимчасовий захист українцям, які проживали у США станом на 16 серпня 2023 року.

Крім того, студенти з України, які навчаються в США і перебувають в країні за візою F-1, зможуть подати запит на дозвіл на роботу та зменшити навантаження, не втрачаючи візу на час дії тимчасового захисту.

Наразі тимчасовим захистом у США користуються приблизно 26 тисяч українців, а ще 166,7 тисячі можуть мати право на отримання такого статусу.

Передісторія:

  • У березні Міністерство національної безпеки США ухвалило рішення продовжити термін перебування громадян України, які в'їхали на американську територію за програмою "Єднання для України" (United for Ukraine), до 2024 року.
  • Станом на грудень 2022 року понад 82 тисячі українців і членів їхніх родин скористалися програмою "Єднання для України" і в’їхали до Сполучених Штатів Америки з початку повномасштабної війни.

Теми: СШАУкраїнабіженці
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