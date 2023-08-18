США продовжили статус тимчасового захисту для українців ще на 18 місяців

Міністерство національної безпеки США продовжило до 19 квітня 2025 року статус тимчасового захисту для громадян України у зв'язку з нинішнім повномасштабним вторгненням Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомленні відомства

Пряма мова міністра національної безпеки США Алехандро Майоркаса: "Військове вторгнення Росії в Україну, що триває, та спричинена ним гуманітарна криза вимагають від Сполучених Штатів продовжувати надавати безпеку та захист українцям, які, можливо, не зможуть повернутися до своєї країни".

Деталі: Також програму розширять, дозволивши подаватись на тимчасовий захист українцям, які проживали у США станом на 16 серпня 2023 року.

Крім того, студенти з України, які навчаються в США і перебувають в країні за візою F-1, зможуть подати запит на дозвіл на роботу та зменшити навантаження, не втрачаючи візу на час дії тимчасового захисту.

Наразі тимчасовим захистом у США користуються приблизно 26 тисяч українців, а ще 166,7 тисячі можуть мати право на отримання такого статусу.

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