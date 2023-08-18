США продлили статус временной защиты для украинцев еще на 18 месяцев

Министерство национальной безопасности США продлило до 19 апреля 2025 года статус временной защиты для граждан Украины в связи с нынешним полномасштабным вторжением России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщении ведомства

Прямая речь министра национальной безопасности США Алехандро Майоркаса: "Военное вторжение России в Украину, которое продолжается, и вызванный им гуманитарный кризис требуют от Соединенных Штатов продолжать обеспечивать безопасность и защиту украинцам, которые, возможно, не смогут вернуться в свою страну".

Детали: Также программу расширят, позволив подаваться на временную защиту украинцам, которые проживали в США по состоянию на 16 августа 2023 года.

Кроме того, студенты из Украины, которые учатся в США и находятся в стране по визе F-1, смогут подать запрос на разрешение на работу и уменьшить нагрузку, не теряя визу на время действия временной защиты.

Сейчас временной защитой в США пользуются примерно 26 тысяч украинцев, а еще 166,7 тысячи могут иметь право на получение такого статуса.

Предыстория: