На Кіпрі вперше за багато років напали на миротворців ООН

Турецькі кіпріоти напали на групу миротворців ООН через спір щодо будівництва дороги у буферній зоні між грецькою та невизнаною турецькою частинами Кіпру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Інцидент стався в п’ятницю під час робіт з укладання дороги від села Арсос на півночі Кіпру до села Піла зі змішаним турецько-грецьким населенням, розташованим у так званій Зеленій лінії – буферній зоні під контролем сил ООН.

Для турків-кіпріотів дорога дозволила б діставатись Піли в обхід пункту пропуску при британській військовій базі на Кіпрі. Греки-кіпріоти ж сприймають будівництво як крок із військовою метою, за яким стоїть Туреччина.

Під час сутички десятки турків-кіпріотів атакували кількох словацьких і британських солдатів ООН. Деякі з них отримали удари по обличчю; трьом довелося звернутися по медичну допомогу через незначні поранення.

Речник миротворчих сил ООН на Кіпрі Алім Сіддік заявив AP, що там продовжать блокувати будівництво дороги ненасильницькими методами, бо воно порушує статус-кво в буферній зоні.

Напад також засудили топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель і представництва Франції, Британії та США в Нікосії. Кіпрський уряд засудив "організоване насильство" з боку турків-кіпріотів і додав, що контактує з ООН, ЄС та іншими урядами, аби запобігти "турецьким планам".

Влада Турецької Республіки Північного Кіпру своєю чергою звинуватила в інциденті миротворців ООН, назвавши їхні дії "неприйнятними" і назвавши їхні звинувачення "безпідставними".

Насильство щодо миротворців ООН стало першим подібним інцидентом за останні роки. Воно, ймовірно, завадить чинним зусиллям Нікосії відновити переговори щодо врегулювання поділу острова.

Нагадаємо: У 1974 році на Кіпрі стався переворот прихильників возз’єднання острова з Грецією. У відповідь Туреччина окупувала північну частину Кіпру, де пізніше була проголошена невизнана держава Північний Кіпр (її незалежність визнає тільки Туреччина).

Відтоді відбулися численні перемовини за посередництва ООН щодо возз’єднання Кіпру, але реальних результатів вони не принесли. Північний Кіпр наполягає на об’єднанні з Кіпром на умовах федерації, тоді як кіпрська влада такі плани відкидає, побоюючись зростання турецького впливу.