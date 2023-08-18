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На Кипре впервые за много лет напали на миротворцев ООН

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 18:34
На Кипре впервые за много лет напали на миротворцев ООН
миротворцы ООН на Кипре, Getty Images

Турецкие киприоты напали на группу миротворцев ООН из-за спора о строительстве дороги в буферной зоне между греческой и непризнанной турецкой частями Кипра.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Инцидент произошел в пятницу во время работ по укладке дороги от села Арсос на севере Кипра до села Пила со смешанным турецко-греческим населением, расположенным в так называемой Зеленой линии – буферной зоне под контролем сил ООН.

Для турок-киприотов дорога позволила бы добираться до Пилы в обход пункта пропуска при британской военной базе на Кипре. Греки-киприоты же воспринимают строительство как шаг с военной целью, за которым стоит Турция.

Во время столкновения десятки турок-киприотов атаковали нескольких словацких и британских солдат ООН. Некоторые из них получили удары по лицу; троим пришлось обратиться за медицинской помощью из-за незначительных ранений.

Представитель миротворческих сил ООН на Кипре Алим Сиддик заявил AP, что там продолжат блокировать строительство дороги ненасильственными методами, потому что оно нарушает статус-кво в буферной зоне.

Нападение также осудили топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель и представительства Франции, Великобритании и США в Никосии. Кипрское правительство осудило "организованное насилие" со стороны турок-киприотов и добавило, что контактирует с ООН, ЕС и другими правительствами, чтобы предотвратить "турецкие планы".

Власти Турецкой Республики Северного Кипра в свою очередь обвинили в инциденте миротворцев ООН, назвав их действия "неприемлемыми" и назвав их обвинения "безосновательными".

Насилие в отношении миротворцев ООН стало первым подобным инцидентом за последние годы. Оно, вероятно, помешает действующим усилиям Никосии возобновить переговоры по урегулированию раздела острова.

Напомним: В 1974 году на Кипре произошел переворот сторонников воссоединения острова с Грецией. В ответ Турция оккупировала северную часть Кипра, где позже было провозглашено непризнанное государство Северный Кипр (его независимость признает только Турция).

С тех пор состоялись многочисленные переговоры при посредничестве ООН по воссоединению Кипра, но реальных результатов они не принесли. Северный Кипр настаивает на объединении с Кипром на условиях федерации, тогда как кипрские власти такие планы отвергают, опасаясь роста турецкого влияния.

Темы: ООНГрецияТурциямиротворцы
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