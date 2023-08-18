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Джерела New York Times порахували втрати армій України та Росії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 19:47
Джерела New York Times порахували втрати армій України та Росії
фото: The New York Times

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на матеріал The New York Times

Деталі: З російського боку, за оцінками США, загальна кількість втрат становить 300 тисяч, з них 120 тисяч – загиблі й 170-180 тисяч – поранені. Україна ж, за цими ж підрахунками, втратила близько 70 тисяч військових загиблими й 100-120 тисяч пораненими.

Втрати РФ різко зросли взимку й навесні цього року під час битви за місто Бахмут на Донеччині: тоді щодня "сотні" російських військових гинули або отримували поранення. Україна, однак, теж зазнала важких втрат під час оборони міста.

Також значних втрат у "тисячі військовослужбовців" Україна зазнала в перші тижні контрнаступу, коли намагалась прорвати російські лінії оборони на півдні. Доклались і проблеми з евакуацією поранених і надання їм медичної допомоги на полі бою.

Після зміни тактики й переходу до обстрілів російських позицій втрати України значно зменшились, але у Вашингтоні тепер побоюються, що так українські запаси боєприпасів досить швидко вичерпаються.

Крім того, попри значні російські втрати, РФ загалом має 1,33 мільйона військових, тоді як в Україні їх майже втричі менше – близько 500 тисяч, за оцінками американської сторони.

Оцінки США ґрунтуються на супутникових знімках, перехопленнях телефонних розмов, повідомленнях у соцмережах і ЗМІ та офіційних даних Києва та Москви. Обидві сторони публічно не розкривали свої загальні втрати.

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Теми: РосіяУкраїнавійнаСША
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