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Источники New York Times подсчитали потери армий Украины и России

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 19:47
Источники New York Times подсчитали потери армий Украины и России
фото: The New York Times

Американские чиновники рассказали изданию The New York Times, что за время полномасштабной войны России против Украины количество раненых и убитых с обеих сторон составляет почти 500 тысяч.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал The New York Times

Детали: С российской стороны, по оценкам США, общее количество потерь составляет 300 тысяч, из них 120 тысяч – погибшие и 170-180 тысяч – раненые. Украина же, по этим же подсчетам, потеряла около 70 тысяч военных погибшими и 100-120 тысяч ранеными.

Потери РФ резко возросли зимой и весной этого года во время битвы за город Бахмут в Донецкой области: тогда ежедневно "сотни" российских военных погибали или получали ранения. Украина, однако, тоже понесла тяжелые потери при обороне города.

Также значительные потери в "тысячи военнослужащих" Украина понесла в первые недели контрнаступления, когда пыталась прорвать российские линии обороны на юге. Приложились и проблемы с эвакуацией раненых и оказания им медицинской помощи на поле боя.

После изменения тактики и перехода к обстрелам российских позиций потери Украины значительно уменьшились, но в Вашингтоне теперь опасаются, что так украинские запасы боеприпасов достаточно быстро иссякнут.

Кроме того, несмотря на значительные российские потери, РФ в целом имеет 1,33 миллиона военных, тогда как в Украине их почти втрое меньше – около 500 тысяч, по оценкам американской стороны.

Оценки США основываются на спутниковых снимках, перехватах телефонных разговоров, сообщениях в соцсетях и СМИ и официальных данных Киева и Москвы. Обе стороны публично не раскрывали свои общие потери.

Напомним:

Темы: РосcияУкраинавойнаСША
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