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Росіяни обстріляли "Пункт незламності" у Часовому Яру, є поранені

Альона Мазуренко П'ятниця, 18 серпня 2023, 20:02
Росіяни обстріляли Пункт незламності у Часовому Яру, є поранені

У п'ятницю російські окупанти обстріляли з артилерії "Пункт незламності" у Часовому Яру, четверо цивільних отримали поранення. 

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "18 серпня 2023 року російська окупаційна армія, ймовірно, з артилерії обстріляла м.Часів Яр.

Ворожі снаряди поцілили по житловому кварталу у середмісті, поряд із "Пунктом незламності", де зазвичай місцеві мешканці отримують гуманітарну допомогу, заряджають телефони тощо.

Тілесні ушкодження внаслідок зазначеного обстрілу отримали двоє жінок 73 та 76 років, які знаходились у цей час на вулиці, та 72-річний чоловік – його госпіталізованого до лікарні з множинними осколковими пораненнями.

Також серед постраждалих – 67-річний працівник гуманітарного штабу.

Деталі: Вибухи ворожих снарядів спровокували займання у двох багатоквартирних будинках.

 

Крім того, пошкоджено сквер та сусідні житлові будинки, у яких повибивало вікна і двері, понівечено покрівлю та балкони.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Теми: обстрілвійна
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