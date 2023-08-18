Россияне обстреляли "Пункт несокрушимости" в Часовом Яру, есть раненые
В пятницу российские оккупанты обстреляли из артиллерии "Пункт несокрушимости" в Часовом Яру, четверо гражданских получили ранения.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Дословно: "18 августа 2023 года российская оккупационная армия, вероятно, из артиллерии обстреляла г.Часов Яр.
Вражеские снаряды попали по жилому кварталу в центре города, рядом с "Пунктом несокрушимости", где обычно местные жители получают гуманитарную помощь, заряжают телефоны и тому подобное.
Телесные повреждения в результате указанного обстрела получили две женщины 73 и 76 лет, которые находились в это время на улице, и 72-летний мужчина - его госпитализировали в больницу с множественными осколочными ранениями.
Также среди пострадавших - 67-летний работник гуманитарного штаба.
Детали: Взрывы вражеских снарядов спровоцировали возгорание в двух многоквартирных домах.
Кроме того, поврежден сквер и соседние жилые дома, в которых выбило окна и двери, изуродованы кровля и балконы.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).