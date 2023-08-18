Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли "Пункт несокрушимости" в Часовом Яру, есть раненые

Алена МазуренкоПятница, 18 августа 2023, 20:02
Россияне обстреляли Пункт несокрушимости в Часовом Яру, есть раненые

В пятницу российские оккупанты обстреляли из артиллерии "Пункт несокрушимости" в Часовом Яру, четверо гражданских получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "18 августа 2023 года российская оккупационная армия, вероятно, из артиллерии обстреляла г.Часов Яр.

Вражеские снаряды попали по жилому кварталу в центре города, рядом с "Пунктом несокрушимости", где обычно местные жители получают гуманитарную помощь, заряжают телефоны и тому подобное.

Телесные повреждения в результате указанного обстрела получили две женщины 73 и 76 лет, которые находились в это время на улице, и 72-летний мужчина - его госпитализировали в больницу с множественными осколочными ранениями.

Также среди пострадавших - 67-летний работник гуманитарного штаба.

Детали: Взрывы вражеских снарядов спровоцировали возгорание в двух многоквартирных домах.

 

Кроме того, поврежден сквер и соседние жилые дома, в которых выбило окна и двери, изуродованы кровля и балконы.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Темы: обстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
обстрел
Оккупанты за сутки 23 раза обстреляли Сумскую область: есть разрушения
Россияне обстреляли Купянск, погибла женщина
Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано почти 250 взрывов
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: