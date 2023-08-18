У Славському людей, що застрягли на канатці, спускали по мотузках

У четвер 17 серпня рятувальникам довелося знімати жінку та дитину із застряглої канатно-крісельної дороги у Славському, що на Львівщині.

Джерело: Державна служба надзвичайних ситуацій України

Деталі: Повідомляється, що на горі Погар через несправність електрообладнання зупинилась канатно-крісельна дорога, на якій перебувало двоє дорослих та двоє дітей віком 12 та 10 років.

Славська пошуково-рятувальна група за допомогою альпіністського спорядження зняла жінку та дитину. Після цього відновили електропостачання, і чоловік та друга дитина спустились по канатній дорозі.