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У Славському людей, що застрягли на канатці, спускали по мотузках

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 20:12
У Славському людей, що застрягли на канатці, спускали по мотузках
фото з місця події, джерело: дснс

У четвер 17 серпня рятувальникам довелося знімати жінку та дитину із застряглої канатно-крісельної дороги у Славському, що на Львівщині.

Джерело: Державна служба надзвичайних ситуацій України

Деталі: Повідомляється, що на горі Погар через несправність електрообладнання зупинилась канатно-крісельна дорога, на якій перебувало двоє дорослих та двоє дітей віком 12 та 10 років.

Славська пошуково-рятувальна група за допомогою альпіністського спорядження зняла жінку та дитину. Після цього відновили електропостачання, і чоловік та друга дитина спустились по канатній дорозі.

Теми: надзвичайна подіяЛьвівщина
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