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В Славском людей, застрявших на канатке, спускали по веревкам

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 20:12
В Славском людей, застрявших на канатке, спускали по веревкам
фото с места происшествия, источник: дснс

В четверг 17 августа спасателям пришлось снимать женщину и ребенка с застрявшей канатно-кресельной дороги в Славском, что на Львовщине.

Источник: Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины

Детали: Сообщается, что на горе Погар из-за неисправности электрооборудования остановилась канатно-кресельная дорога, на которой находились двое взрослых и двое детей в возрасте 12 и 10 лет.

Славская поисково-спасательная группа с помощью альпинистского снаряжения сняла женщину и ребенка. После этого восстановили электроснабжение, и мужчина со вторым ребенком спустились по канатной дороге.

Темы: чрезвычайное происшествиеЛьвовщина
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