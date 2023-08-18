В Славском людей, застрявших на канатке, спускали по веревкам

В четверг 17 августа спасателям пришлось снимать женщину и ребенка с застрявшей канатно-кресельной дороги в Славском, что на Львовщине.

Источник: Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины

Детали: Сообщается, что на горе Погар из-за неисправности электрооборудования остановилась канатно-кресельная дорога, на которой находились двое взрослых и двое детей в возрасте 12 и 10 лет.

Славская поисково-спасательная группа с помощью альпинистского снаряжения сняла женщину и ребенка. После этого восстановили электроснабжение, и мужчина со вторым ребенком спустились по канатной дороге.