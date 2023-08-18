В Славском людей, застрявших на канатке, спускали по веревкам
Пятница, 18 августа 2023, 20:12
В четверг 17 августа спасателям пришлось снимать женщину и ребенка с застрявшей канатно-кресельной дороги в Славском, что на Львовщине.
Источник: Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины
Детали: Сообщается, что на горе Погар из-за неисправности электрооборудования остановилась канатно-кресельная дорога, на которой находились двое взрослых и двое детей в возрасте 12 и 10 лет.
Славская поисково-спасательная группа с помощью альпинистского снаряжения сняла женщину и ребенка. После этого восстановили электроснабжение, и мужчина со вторым ребенком спустились по канатной дороге.