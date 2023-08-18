Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Славском людей, застрявших на канатке, спускали по веревкам

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 20:12
В Славском людей, застрявших на канатке, спускали по веревкам
фото с места происшествия, источник: дснс

В четверг 17 августа спасателям пришлось снимать женщину и ребенка с застрявшей канатно-кресельной дороги в Славском, что на Львовщине.

Источник: Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины

Детали: Сообщается, что на горе Погар из-за неисправности электрооборудования остановилась канатно-кресельная дорога, на которой находились двое взрослых и двое детей в возрасте 12 и 10 лет.

Славская поисково-спасательная группа с помощью альпинистского снаряжения сняла женщину и ребенка. После этого восстановили электроснабжение, и мужчина со вторым ребенком спустились по канатной дороге.

Темы: чрезвычайное происшествиеЛьвовщина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Во Франции разбился легкомоторный самолет: трое погибших
Из-за масштабных пожаров на Гавайях погибли десятки людей, сгорел целый город
В Нью-Йорке акула искусала женщину. МИД проверяет версию о пострадавшей украинке
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: