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Збір 5 мільйонів на автівки для ЗСУ. Звернення Ткача та Рясного

Михайло Ткач, Дмитро РяснийП'ятниця, 18 серпня 2023, 20:45
Збір 5 мільйонів на автівки для ЗСУ. Звернення Ткача та Рясного
Дмитро Рясний та Михайло Ткач

Вітаємо! 

За час великої війни це вже третє наше звернення. За цей період ми купили, довели до ладу і відвезли на війну 128 машин. За один виїзд веземо мінімум два авто. Щодня ці автомобілі беруть участь у виконанні бойових завдань, підвозять боєприпаси, евакуюють поранених. Назад забираємо мінімум одну машину на ремонт.

Можливість безперервної відправки автомобілів на фронт у нас є завдяки вам, завдяки читачам "Української правди".

Тому в цей вирішальний для країни час ми знову звертаємось до вас і закликаємо долучитися до збору "Української правди" на пікапи для ЗСУ. Наразі нам потрібно зібрати 5 мільйонів гривень, чотири з яких ми витратимо на купівлю 10-ти машин і один мільйон витратимо на ремонт автівок, які вже були на фронті. 

Банка Monobank "На пікапи для ЗСУ".

Переказ на картку Приватбанку.

Дякуємо вам. 

Все буде Україна.


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