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Сбор 5 миллионов на автомобили для ВСУ. Обращение Ткача и Рясного (укр)

Михаил Ткач, Дмитрий РяснойПятница, 18 августа 2023, 20:45
Сбор 5 миллионов на автомобили для ВСУ. Обращение Ткача и Рясного (укр)
Дмитро Рясний та Михайло Ткач

Вітаємо! 

За час великої війни це вже третє наше звернення. За цей період ми купили, довели до ладу і відвезли на війну 128 машин. За один виїзд веземо мінімум два авто. Щодня ці автомобілі беруть участь у виконанні бойових завдань, підвозять боєприпаси, евакуюють поранених. Назад забираємо мінімум одну машину на ремонт.

Можливість безперервної відправки автомобілів на фронт у нас є завдяки вам, завдяки читачам "Української правди".

Тому в цей вирішальний для країни час ми знову звертаємось до вас і закликаємо долучитися до збору "Української правди" на пікапи для ЗСУ. Наразі нам потрібно зібрати 5 мільйонів гривень, чотири з яких ми витратимо на купівлю 10-ти машин і один мільйон витратимо на ремонт автівок, які вже були на фронті. 

Банка Monobank "На пікапи для ЗСУ".

Переказ на картку Приватбанку.

Дякуємо вам. 

Все буде Україна.


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