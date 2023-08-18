Сбор 5 миллионов на автомобили для ВСУ. Обращение Ткача и Рясного (укр)
Вітаємо!
За час великої війни це вже третє наше звернення. За цей період ми купили, довели до ладу і відвезли на війну 128 машин. За один виїзд веземо мінімум два авто. Щодня ці автомобілі беруть участь у виконанні бойових завдань, підвозять боєприпаси, евакуюють поранених. Назад забираємо мінімум одну машину на ремонт.
Можливість безперервної відправки автомобілів на фронт у нас є завдяки вам, завдяки читачам "Української правди".
Тому в цей вирішальний для країни час ми знову звертаємось до вас і закликаємо долучитися до збору "Української правди" на пікапи для ЗСУ. Наразі нам потрібно зібрати 5 мільйонів гривень, чотири з яких ми витратимо на купівлю 10-ти машин і один мільйон витратимо на ремонт автівок, які вже були на фронті.
Банка Monobank "На пікапи для ЗСУ".
Переказ на картку Приватбанку.
Дякуємо вам.
Все буде Україна.