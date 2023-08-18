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У Латвії затримали таксиста, який міг шпигувати для Росії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 20:44

Служба держбезпеки Латвії затримала таксиста, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Джерело: агентство LETA з посиланням на Службу держбезпеки Латвії, Delfi, "Європейська правда"

Деталі: Силовики закидають підозрюваному те, що він, як учасник Telegram-спільноти "Антифашисти Прибалтики", систематично та цілеспрямовано збирав і передавав учасникам спільноти інформацію, яка могла бути використана проти інтересів національної безпеки Латвії.

Дослівно: "За місцем проживання чоловіка було виявлено кілька засобів масової інформації, а також символи, що підтверджують його прокремлівські ідеологічні переконання, – такі як прапори Росії та СРСР. 17 серпня суд наклав арешт на підозрюваного як запобіжний захід безпеки за наполяганням СДБ".

СДБ заявила, що розслідування "встановило, що конкретний громадянин Латвії підтримував регулярне спілкування з членами злочинної організації "Антифашисти Прибалтики".

За їхніми даними, той "направив їм інформацію про персонал і техніку збройних сил союзних держав, інфраструктуру Ризького порту та аеропорту, нафтові термінали, полігон безпілотників, а також інші стратегічно важливі об'єкти на території Латвії".

Крім того, обвинуваченого підозрюють у передачі так званим "Антифашистам Прибалтики" "інформацію про осіб і компанії в Латвії, які підтримують Україну і виступають проти російської агресії".

Дослівно: "Зазначені дії таксист виконував як за власною ініціативою, так і під час виконання конкретних завдань організації "Антифашисти Прибалтики". Збору інформації сприяла робота таксистом, яка давала йому змогу відносно безперешкодно перебувати поруч з аеропортом, портом та іншими стратегічно важливими об'єктами".

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Теми: ЛатвіяРосія
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