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В Латвии задержали таксиста, который мог шпионить для России

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 20:44

Служба госбезопасности Латвии задержала таксиста, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Источник: агентство LETA со ссылкой на Службу госбезопасности Латвии, Delfi, "Европейская правда"

Детали: Силовики вменяют подозреваемому то, что он, как участник Telegram-сообщества "Антифашисты Прибалтики", систематически и целенаправленно собирал и передавал участникам сообщества информацию, которая могла быть использована против интересов национальной безопасности Латвии.

Дословно: "По месту жительства мужчины было обнаружено несколько средств массовой информации, а также символы, подтверждающие его прокремлевские идеологические убеждения — такие как флаги России и СССР. 17 августа суд наложил арест на подозреваемого в качестве меры безопасности по настоянию СГБ".

СГБ заявила, что в ходе расследования "установило, что конкретный гражданин Латвии поддерживал регулярное общение с членами преступной организации "Антифашисты Прибалтики".

По их данным, тот "направил им информацию о персонале и технике вооруженных сил союзных государств, инфраструктуре Рижского порта и аэропорта, нефтяных терминалах, полигоне беспилотников, а также других стратегически важных объектах на территории Латвии".

Кроме того, обвиняемого подозревают в передаче так называемым "Антифашистам Прибалтики" "информацию о лицах и компаниях в Латвии, которые поддерживают Украину и выступают против российской агрессии".

Дословно: "Указанные действия таксист выполнял как по собственной инициативе, так и при выполнении конкретных задач организации "Антифашисты Прибалтики". Сбору информации  способствовала работа таксистом, которая позволяла ему относительно беспрепятственно находиться рядом с аэропортом, портом и другими стратегически важными объектами".

Напомним: 

Темы: ЛатвияРосcия
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