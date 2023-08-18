Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Латвии задержали таксиста, который мог шпионить для России

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 20:44

Служба госбезопасности Латвии задержала таксиста, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Источник: агентство LETA со ссылкой на Службу госбезопасности Латвии, Delfi, "Европейская правда"

Детали: Силовики вменяют подозреваемому то, что он, как участник Telegram-сообщества "Антифашисты Прибалтики", систематически и целенаправленно собирал и передавал участникам сообщества информацию, которая могла быть использована против интересов национальной безопасности Латвии.

Дословно: "По месту жительства мужчины было обнаружено несколько средств массовой информации, а также символы, подтверждающие его прокремлевские идеологические убеждения — такие как флаги России и СССР. 17 августа суд наложил арест на подозреваемого в качестве меры безопасности по настоянию СГБ".

СГБ заявила, что в ходе расследования "установило, что конкретный гражданин Латвии поддерживал регулярное общение с членами преступной организации "Антифашисты Прибалтики".

По их данным, тот "направил им информацию о персонале и технике вооруженных сил союзных государств, инфраструктуре Рижского порта и аэропорта, нефтяных терминалах, полигоне беспилотников, а также других стратегически важных объектах на территории Латвии".

Кроме того, обвиняемого подозревают в передаче так называемым "Антифашистам Прибалтики" "информацию о лицах и компаниях в Латвии, которые поддерживают Украину и выступают против российской агрессии".

Дословно: "Указанные действия таксист выполнял как по собственной инициативе, так и при выполнении конкретных задач организации "Антифашисты Прибалтики". Сбору информации  способствовала работа таксистом, которая позволяла ему относительно беспрепятственно находиться рядом с аэропортом, портом и другими стратегически важными объектами".

Напомним: 

Темы: ЛатвияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоОккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму

Источники: В теле погибшего во время столкновения с полицейскими в Днепре обнаружили 2,48 промилле алкоголя

Зеленский на СНБО поручил проверить решения ВЛК начиная с 24 февраля 2022 года

видео, обновленоЗастреленый в Днепре: полиция показала видео с бодикамер патрульных

фотоСпутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста

МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину

Все новости...
Латвия
В разведке Латвии считают, что режим Путина стабилен, а протесты - маловероятны
Премьер Латвии официально ушел в отставку
К декларации G7 о поддержке Украины присоединились Латвия, Литва и Эстония
Последние новости
23:49
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
23:24
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
23:04
видеоОккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
22:37
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС. Это ударит по лоукостерам
22:30
видеоВ Хмельницком спасатели вынесли 6 щенков из ресторана, где случился пожар
22:29
Украинцы в Дании готовы к летной подготовке на F-16 − Залужный
22:11
карта Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
22:00
В Минздраве рассказали о действенности лечения ультразвуком
21:54
Генсек НАТО о контрнаступлении: Мы должны доверять украинцам
21:47
Артиллерийские системы и минометы: ВСУ приняли на вооружение очередные образцы иностранного оружия
Все новости...
Реклама: