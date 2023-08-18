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Путін, на якого видав ордер МКС, не поїде на Генасамблею ООН у вересні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 21:09
Путін, на якого видав ордер МКС, не поїде на Генасамблею ООН у вересні
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про склад делегації РФ для участі в 78-ій сесії Генасамблеї ООН. Путін у заході брати участі не буде, а замість нього очолить делегацію міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на текст документа

Деталі: Делегацію Росії на Генеральній асамблеї ООН очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров, який уже відвідував Нью-Йорк цього квітня під час головування Москви в Раді безпеки.

До її складу увійде також його заступник Сергій Вершинін і керівники п’ятьох департаментів, а також посол при ООН Василій Небензя і голова зовнішньополітичного комітету Держдуми Леонід Слуцький.

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Ймовірно, відсутність Путіна в указі пояснюється тим, що після видання ордеру на арешт Міжнародним кримінальним судом його закордонні поїздки значно обмежені.

Нагадаємо: 

  • Раніше джерела агентства Bloomberg повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.
  • Тиждень високого рівня є кульмінацією сесії Генасамблеї ООН, яка відкривається кожного вересня. У ньому беруть участь найвищі представники держав-членів ООН – президенти, глави урядів і міністри закордонних справ.

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Теми: ПутінООНсуд
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