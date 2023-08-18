Путин, на которого выдал ордер МУС, не поедет на Генассамблею ООН в сентябре

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о составе делегации РФ для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН. Путин в мероприятии участвовать не будет, а вместо него возглавит делегацию министр иностранных дел Сергей Лавров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на текст документа

Детали: Делегацию России на Генеральной ассамблее ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который уже посещал Нью-Йорк в апреле этого года во время председательства Москвы в Совете безопасности.

В ее состав войдет также его заместитель Сергей Вершинин и руководители пяти департаментов, а также посол при ООН Василий Небензя и председатель внешнеполитического комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Вероятно, отсутствие Путина в указе объясняется тем, что после издания ордера на арест Международным уголовным судом его зарубежные поездки значительно ограничены.

Напомним: