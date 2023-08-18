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Путин, на которого выдал ордер МУС, не поедет на Генассамблею ООН в сентябре

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 21:09
Путин, на которого выдал ордер МУС, не поедет на Генассамблею ООН в сентябре
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО GETTY IMAGES

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о составе делегации РФ для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН. Путин в мероприятии участвовать не будет, а вместо него возглавит делегацию министр иностранных дел Сергей Лавров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на текст документа

Детали: Делегацию России на Генеральной ассамблее ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который уже посещал Нью-Йорк в апреле этого года во время председательства Москвы в Совете безопасности.

В ее состав войдет также его заместитель Сергей Вершинин и руководители пяти департаментов, а также посол при ООН Василий Небензя и председатель внешнеполитического комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Вероятно, отсутствие Путина в указе объясняется тем, что после издания ордера на арест Международным уголовным судом его зарубежные поездки значительно ограничены.

Напомним: 

  • Ранее источники агентства Bloomberg сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Нью-Йорк в сентябре для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
  • Неделя высокого уровня является кульминацией сессии Генассамблеи ООН, которая открывается каждый сентябрь. В ней принимают участие высшие представители государств-членов ООН – президенты, главы правительств и министры иностранных дел.

Темы: ПутинООНсуд
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