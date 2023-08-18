Росіяни обстріляли Херсон, є загиблий

Російські окупанти обстріляли Херсон, загинув 72-річний чоловік, ще 2 людини травмовані.

Джерело: голова Херсонської області Олександр Прокудін, офіс Генпрокурора

Дослівно Прокудін: "Окупанти вбили літнього херсонця.

Російська армія вчергове обстріляла Херсон. Ворог поцілив у житловий сектор. Поранення несумісні з життям отримав 72-річний чоловік.

Також травмовані 93-річний чоловік та 73-річна жінка. Їм на місці надана необхідна медична допомога".

Деталі: В прокуратурі повідомили, що 18 серпня близько 20:00 окупанти обстріляли селище поблизу Херсона: "Травми, несумісні із життям, отримав місцевий житель".

За цим фактом розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).