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Россияне обстреляли Херсон, есть погибший

Алена МазуренкоПятница, 18 августа 2023, 21:21
Россияне обстреляли Херсон, есть погибший

Российские оккупанты обстреляли Херсон, погиб 72-летний мужчина, еще 2 человека травмированы.

Источник: глава Херсонской области Александр Прокудин, офис Генпрокурора

Дословно: "Оккупанты убили пожилого херсонца.

Российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Враг попал в жилой сектор. Ранения несовместимые с жизнью получил 72-летний мужчина.

Также травмированы 93-летний мужчина и 73-летняя женщина. Им на месте оказана необходимая медицинская помощь".

 

Детали: В прокуратуре сообщили, что 18 августа около 20:00 оккупанты обстреляли поселок вблизи Херсона: "Травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель".

По данному факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).

Темы: Херсонобстрел
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