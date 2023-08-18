На запит Данії США схвалили програму навчання українців на F-16

На запит Данії США схвалили передачу Україні навчальних матеріалів для винищувачів F-16. Це має наблизити початок підготовки українських льотчиків на американських винищувачах.

Джерело: CNN з посиланням на двох американських посадовців, один із них – з адміністрації Джо Байдена, "Європейська правда"

Пряма мова: "Можемо підтвердити, що Міністерство (оборони – ред.) нещодавно схвалило запит від країни-партнера з навчання на F-16, Данії, пов'язаний із їхніми зусиллями щодо створення програм підготовки пілотів і технічного обслуговування".

Деталі: Програма містить навчальні модулі, документацію й матеріали для аудиторних занять, зокрема з інформацією про секретні американські технології. Тому вони потребували попереднього погодження Вашингтона.

Схвалення запиту Данії на передання Україні навчальних матеріалів є одним із важливих кроків на шляху до початку безпосереднього навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

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