На запрос Дании США одобрили программу обучения украинцев на F-16
На запрос Дании США одобрили передачу Украине учебных материалов для истребителей F-16. Это должно приблизить начало подготовки украинских летчиков на американских истребителях.
Источник: CNN со ссылкой на двух американских чиновников, один из них - из администрации Джо Байдена, "Европейская правда"
Прямая речь: "Можем подтвердить, что Министерство (обороны. – Ред.) недавно одобрило запрос от страны-партнера по обучению на F-16, Дании, связанный с их усилиями по созданию программ подготовки пилотов и технического обслуживания".
Детали: Программа содержит учебные модули, документацию и материалы для аудиторных занятий, в том числе с информацией о секретных американских технологиях. Поэтому они нуждались в предварительном согласовании Вашингтона.
Одобрение запроса Дании на передачу Украине учебных материалов является одним из важных шагов на пути к началу непосредственного обучения украинских летчиков на истребителях F-16.
Напомним:
- В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
- Учения должны начаться в августе, но, по данным СМИ, США долгое время не одобряли финальный план обучения, поскольку европейские государства не согласовали все его подробности. Министерство обороны Дании ранее в пятницу подтвердило, что учения украинцев на F-16 начнутся до конца августа.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее подтвердил согласие Вашингтона одобрить предоставление Украине истребителей F-16 после того, как украинские летчики завершат обучение на них.