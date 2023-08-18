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На запрос Дании США одобрили программу обучения украинцев на F-16

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 21:34
На запрос Дании США одобрили программу обучения украинцев на F-16
САМОЛЕТ F-16. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

На запрос Дании США одобрили передачу Украине учебных материалов для истребителей F-16. Это должно приблизить начало подготовки украинских летчиков на американских истребителях.

Источник: CNN со ссылкой на двух американских чиновников, один из них - из администрации Джо Байдена, "Европейская правда"

Прямая речь: "Можем подтвердить, что Министерство (обороны. – Ред.) недавно одобрило запрос от страны-партнера по обучению на F-16, Дании, связанный с их усилиями по созданию программ подготовки пилотов и технического обслуживания".

Детали: Программа содержит учебные модули, документацию и материалы для аудиторных занятий, в том числе с информацией о секретных американских технологиях. Поэтому они нуждались в предварительном согласовании Вашингтона.

Одобрение запроса Дании на передачу Украине учебных материалов является одним из важных шагов на пути к началу непосредственного обучения украинских летчиков на истребителях F-16.

Напомним:

Темы: СШАДаниявойна
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