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Зеленський анонсував "потужні речі" до Дня Незалежності

Альона Мазуренко П'ятниця, 18 серпня 2023, 21:56
Зеленський анонсував потужні речі до Дня Незалежності
скриншот із відео президента

Президент Володимир Зеленський анонсував "потужні речі" щодо посилення України до Дня Незалежності 24 серпня. Новини для України готують разом із партнерами в ЄС та з тими країнами, де двосторонньої співпраці ще недостатньо. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 18 серпня

Пряма мова: "Готуємо потужні речі для України, посилення нашої держави, наших воїнів...

Ми робимо все, щоб напередодні Дня Незалежності нашої держави можна було сказати, що Україна зробила ще один крок до кола найбільш міцних держав світу.

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Наша команда зараз працює особливо інтенсивно.

Новини для України побачите. Готуємо їх із сусідами в ЄС. А ще у тих регіонах Європи, де нашої співпраці з державами поки було недостатньо...

Наступний тиждень – це час важливих для України заходів. Жодного дня підготовки ми не втратимо. Жодного результату для України не упустимо".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Зеленський нагадав, що почав 18 серпня із селекторної наради: !Як і завжди, фронт – перше питання. Доповіді військових. Ситуація на передовій. Доповіді урядовців щодо постачання зброї та боєприпасів. Доповідь Служби безпеки України щодо "воєнкомів" та колаборантів".

Окремо президент заслухав доповідь прикордонної служби, МЗС, розвідки щодо ставлення до наших громадян – переселенців, які перебувають у різних країнах, а також щодо візових режимів.

Він додав, що головним завданням наразі є зброя для захисників: "Нові можливості для нашої оборони. Нові пакети підтримки від наших партнерів".

Теми: ЗеленськийДень Незалежності
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