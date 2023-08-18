Зеленский анонсировал "мощные вещи" ко Дню Независимости

Президент Владимир Зеленский анонсировал "мощные вещи" по усилению Украины ко Дню Независимости 24 августа. Новости для Украины готовят вместе с партнерами в ЕС и с теми странами, где двустороннего сотрудничества еще недостаточно.

Источник: видеообращение Зеленского 18 августа

Прямая речь: "Готовим мощные вещи для Украины, усиление нашего государства, наших воинов...

Мы делаем все, чтобы накануне Дня Независимости нашего государства можно было сказать, что Украина сделала еще один шаг в круг наиболее прочных государств мира.

Наша команда сейчас работает особенно интенсивно.

Новости для Украины увидите. Готовим их с соседями в ЕС. А еще в тех регионах Европы, где нашего сотрудничества с государствами пока было недостаточно...

Следующая неделя - это время важных для Украины мероприятий. Ни одного дня подготовки мы не потеряем. Ни одного результата для Украины не упустим".

Детали: Зеленский напомнил, что начал 18 августа с селекторного совещания: Как и всегда, фронт - первый вопрос. Доклады военных. Ситуация на передовой. Доклады чиновников по поставкам оружия и боеприпасов. Доклад Службы безопасности Украины по "военкомам" и коллаборационистам".

Отдельно президент заслушал доклад пограничной службы, МИД, разведки об отношении к нашим гражданам - переселенцам, которые находятся в разных странах, а также о визовых режимах.

Он добавил, что главной задачей сейчас является оружие для защитников: "Новые возможности для нашей обороны. Новые пакеты поддержки от наших партнеров".