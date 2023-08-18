Сухопутні війська показали, як нищать ворожі гармати на Бахмутському напрямку

Сухопутні війська показали кадри знищення ворожої техніки за допомогою FPV-дронів, за 6 годин спецпризначенцям вдалося вразити 5 одиниць техніки окупантів.

Джерело: Сухопутні війська, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський

Пряма мова Сирського: "Бахмутський напрямок. Вдале спільне полювання влаштували тактична група ЦСО "А" та аеророзвідники 30-ї ОМБр "Команда Вялого".

За шість годин FPV-дрони спецпризначенців, які коригували очі 30-ї бригади, вразили 5 одиниць ворожої техніки – дві гармати Д-20, одну Д-30, ЗРК "Стріла" та КамАЗ".

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