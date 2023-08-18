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Сухопутные войска показали, как уничтожают вражеские пушки на Бахмутском направлении

Алена МазуренкоПятница, 18 августа 2023, 22:33
Сухопутные войска показали, как уничтожают вражеские пушки на Бахмутском направлении
скриншот из видео Сухопутных войск

Сухопутные войска показали кадры уничтожения вражеской техники с помощью FPV-дронов, за 6 часов спецназовцам удалось поразить 5 единиц техники оккупантов.

Источник: Сухопутные войска, командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский

Прямая речь Сырского: "Бахмутское направление. Удачную совместную охоту устроили тактическая группа ЦСО "А" и аэроразведчики 30-й ОМБр "Команда Вялого".

За шесть часов FPV-дроны спецназовцев, которые корректировали глаза 30-й бригады, поразили 5 единиц вражеской техники - две пушки Д-20, одну Д-30, ЗРК "Стрела" и КамАЗ".

Темы: войнаобстрел
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