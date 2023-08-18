Шольц під оплески і свист ультраправих захищав свою політику щодо підтримки України

Під час виступу в Мюнхені Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та її прихильників. Канцлер захищав підтримку України, включно з постачанням зброї.

Джерело: DPA, "Європейська правда"

Деталі: На мюнхенській площі Марієнплац, перед якою виступав Шольц, зібрались кілька сотень прихильників АдН, які намагались зірвати захід. Вони свистіли й кричали на слова канцлера, а також влаштували "контракції" неподалік, зазначає DPA.

Натомість серед натовпу на площі багато присутніх зустрічали слова Шольца оплесками, крім того, багато хто приніс із собою прапори України.

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Свій виступ Шольц почав із пояснення політики Берліна щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну включно з постачанням зброї. Він назвав правильним той факт, що Німеччина з низкою інших держав підтримує Україну проти імперіалістичного нападу.

"Це також передбачає те, що ми постачаємо зброю", – додав канцлер і наголосив, що разом із цим держави НАТО роблять усе, аби не допустити прямої ескалації з Росією.

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Звертаючись до тих, хто закликає "якнайшвидше припинити війну", Шольц підкреслив: говорити українцям, що вони повинні просто дати захопити свою країну, не має нічого спільного з любов'ю до миру.

Кожен, хто ходить по площі як "голуб миру", є "занепалим ангелом з пекла", який говорить мовою "розпалювача війни Путіна", заявив канцлер Німеччини.

Auftritt Bundeskanzler Scholz auf Münchens Marienplatz👇 pic.twitter.com/g1JAj7C35x — Stefan Leifert (@StefanLeifert) August 18, 2023

Виступ Шольца пов’язаний із прийдешніми виборами у федеральній землі Баварія, що відбудуться через шість тижнів. Його Соціал-демократична партія має 9-11% підтримки, яку пов’язують насамперед із невдалою політикою федерального уряду.

За даними останніх опитувань, більшість німців зараз незадоволені роботою канцлера Олафа Шольца вперше з моменту його вступу на посаду в 2021 році.