Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шольц под аплодисменты и свист ультраправых защищал свою политику по поддержке Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 22:56
Шольц под аплодисменты и свист ультраправых защищал свою политику по поддержке Украины
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Во время выступления в Мюнхене Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и ее сторонникам. Канцлер защищал поддержку Украины, включая поставки оружия.

Источник: DPA, "Европейская правда"

Детали: На мюнхенской площади Мариенплац, перед которой выступал Шольц, собрались несколько сотен сторонников АдГ, которые пытались сорвать мероприятие. Они свистели и кричали на слова канцлера, а также устроили "контракции" неподалеку, отмечает DPA.

Зато среди толпы на площади многие присутствующие встречали слова Шольца аплодисментами, кроме того, многие принесли с собой флаги Украины.

Свое выступление Шольц начал с объяснения политики Берлина относительно полномасштабного вторжения России в Украину, включая поставки оружия. Он назвал правильным тот факт, что Германия с рядом других государств поддерживает Украину против империалистического нападения.

"Это также предполагает то, что мы поставляем оружие", – добавил канцлер и подчеркнул, что вместе с этим государства НАТО делают все, чтобы не допустить прямой эскалации с Россией.

Обращаясь к тем, кто призывает "как можно быстрее прекратить войну", Шольц подчеркнул: говорить украинцам, что они должны просто дать захватить свою страну, не имеет ничего общего с любовью к миру.

Каждый, кто ходит по площади как "голубь мира", является "падшим ангелом из ада", который говорит на языке "разжигателя войны Путина", заявил канцлер Германии.

Выступление Шольца связано с грядущими выборами в федеральной земле Бавария, которые состоятся через шесть недель. Его Социал-демократическая партия имеет 9-11% поддержки, которую связывают прежде всего с неудачной политикой федерального правительства.

По данным последних опросов, большинство немцев сейчас недовольны работой канцлера Олафа Шольца впервые с момента его вступления в должность в 2021 году.

Темы: ШольцГерманияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Шольц
Шольц о встрече в Саудовской Аравии по Украине: Только начало
В Бундестаге призвали Шольца срочно передать Taurus Украине
Германия даст Украине ракеты Taurus, если их запрограммируют не бить по России – СМИ
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: