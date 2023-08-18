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Шольц под аплодисменты и свист ультраправых защищал свою политику по поддержке Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 22:56
Шольц под аплодисменты и свист ультраправых защищал свою политику по поддержке Украины
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Во время выступления в Мюнхене Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и ее сторонникам. Канцлер защищал поддержку Украины, включая поставки оружия.

Источник: DPA, "Европейская правда"

Детали: На мюнхенской площади Мариенплац, перед которой выступал Шольц, собрались несколько сотен сторонников АдГ, которые пытались сорвать мероприятие. Они свистели и кричали на слова канцлера, а также устроили "контракции" неподалеку, отмечает DPA.

Зато среди толпы на площади многие присутствующие встречали слова Шольца аплодисментами, кроме того, многие принесли с собой флаги Украины.

Свое выступление Шольц начал с объяснения политики Берлина относительно полномасштабного вторжения России в Украину, включая поставки оружия. Он назвал правильным тот факт, что Германия с рядом других государств поддерживает Украину против империалистического нападения.

"Это также предполагает то, что мы поставляем оружие", – добавил канцлер и подчеркнул, что вместе с этим государства НАТО делают все, чтобы не допустить прямой эскалации с Россией.

Обращаясь к тем, кто призывает "как можно быстрее прекратить войну", Шольц подчеркнул: говорить украинцам, что они должны просто дать захватить свою страну, не имеет ничего общего с любовью к миру.

Каждый, кто ходит по площади как "голубь мира", является "падшим ангелом из ада", который говорит на языке "разжигателя войны Путина", заявил канцлер Германии.

Выступление Шольца связано с грядущими выборами в федеральной земле Бавария, которые состоятся через шесть недель. Его Социал-демократическая партия имеет 9-11% поддержки, которую связывают прежде всего с неудачной политикой федерального правительства.

По данным последних опросов, большинство немцев сейчас недовольны работой канцлера Олафа Шольца впервые с момента его вступления в должность в 2021 году.

Темы: ШольцГерманияУкраинавойна
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