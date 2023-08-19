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Україною ширилася тривога через загрозу безпілотників і балістики

Альона Мазуренко Субота, 19 серпня 2023, 05:50
Україною ширилася тривога через загрозу безпілотників і балістики
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У низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом "Шахедів" і балістичного озброєння. Також повідомлялося, що окупанти тримають у Чорному морі корабель із 8-та ракетали типу "Калібр". 

Джерело: Сили оборони півдня України, повітряні сили ЗСУ  

Деталі: На півдні країни: "Стратегічна авіація не активна. Тактична авіація в південному та південно-східному напрямку - не зафіксована. Пусків БпЛА типу "Shahed" в південному напрямку немає (станом на 23.00).

Водночас, в акваторію Чорного моря на бойове чергування виведено малий ракетний корабль, споряджений 8 "Калібрами".

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На східному та південно-східному напрямках Повітряні сили повідомляють про активність ворожої тактичної авіації, загрозу застосування авіаційного озброєння та ударних БПЛА.

Зокрема, станом на 23.46 про загрозу застосування ворожих дронів повідомляється у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській областях.

О 23.59 Повітряні сили повідомили про групи "Шахедів", які рухаються зі сходу на захід, по межі Харківської-Сумської та Полтавської-Чернігівської областей. Мешканців найближчих населених пунктів закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

О 00:10 повітряники попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпідотників у Черкаській, Кіровоградській і Київській областях. 

Близько 00:30 Повітряні сили повідомили, що чергова група "Шахедів", яка вилетіла з Курської області РФ, перетнула повітряний простір України у Сумській області.

О 00:49 повітряники попередили, що "Шахеди" зі сходу рухаються у напрямку Білої Церкви, а з південного сходу – у напрямку Чернігова.

Близько 01:50 ПС повідомили, що "Шахеди" рухаються у напрямку Вінницької, Житомирської і Хмельницької областей.

Близько 02:10 повітряники попередили, що ворожі ударні БпЛА з Чернігівщини прямують на Київщину.

О 02:37 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворожих БпЛА у Тернопільській області.

Близько 03:30 повітряники повідомили, що "Шахеди" перебувають на півночі Вінниччини і півдні Житомирщини та рухаються у західному напрямку.

"Ще одна група ворожих БпЛА – на півночі Рівненської області. Рухається вздовж кордону у західному напрямку", – повідомили у ПС о 03:37.

О 04:15 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння у східних регіонах.

О 05:34 повітряники повідомили про відбій загрози застосування ворогом ударних БпЛА по всіх областях, а о 05:47 – про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Теми: війнаШахед
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