По Украине распространялась тревога из-за угрозы беспилотников и баллистики

В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом "Шахедов" и баллистического вооружения. Также сообщалось, что оккупанты держат в Черном море корабль с 8-ю ракетами типа "Калибр".

Источник: Силы обороны юга Украины, воздушные силы ВСУ

Детали: На юге страны: Стратегическая авиация не активна. Тактическая авиация в южном и юго-восточном направлении - не зафиксирована. Пусков БпЛА типа "Shahed" в южном направлении нет (по состоянию на 23.00).

В то же время, в акваторию Черного моря на боевое дежурство выведен малый ракетный корабль, снаряженный 8 "Калибрами".

На восточном и юго-восточном направлениях Воздушные силы сообщают об активности вражеской тактической авиации, угрозе применения авиационного вооружения и ударных БПЛА.

В частности, по состоянию на 23.46 об угрозе применения вражеских дронов сообщается в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской областях.

В 23.59 Воздушные силы сообщили о группах "Шахедов", которые движутся с востока на запад, по границе Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей. Жителей ближайших населенных пунктов призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В 00:10 воздушники предупредили об угрозе применения врагом ударных беспилотников в Черкасской, Кировоградской и Киевской областях.

Около 00:30 Воздушные силы сообщили, что очередная группа "Шахедов", которая вылетела из Курской области РФ, пересекла воздушное пространство Украины в Сумской области.

В 00:49 воздушники предупредили, что "Шахеды" с востока движутся в направлении Белой Церкви, а с юго-востока – в направлении Чернигова.

Около 01:50 ВС сообщили, что "Шахеды" движутся в направлении Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

Около 02:10 воздушники предупредили, что вражеские ударные БпЛА с Черниговщины направляются на Киевщину.

В 02:37 Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеских БпЛА в Тернопольской области.

Около 03:30 воздушники сообщили, что "Шахеды" находятся на севере Винницкой области и юге Житомирщины и движутся в западном направлении.

"Еще одна группа вражеских БпЛА – на севере Ровенской области. Движется вдоль границы в западном направлении", – сообщили в ПС в 03:37.

В 04:15 Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в восточных регионах.

В 05:34 воздушники сообщили об отбое угрозы применения врагом ударных БпЛА по всем областям, а в 05:47 – об отбое угрозы применения баллистического вооружения.