Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано понад 120 вибухів

Протягом 18 серпня російські окупанти здійснили 22 обстріли Сумської області, зафіксовано 124 вибухи, є руйнування.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Середино-Будській громаді були мінометні обстріли (13 вибухів) та обстріли з артилерії. Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено приватний будинок, автокран, 2 автомобілі, складські приміщення, АЗС, ангар, лінію електропередач.

Білопільську громаду ворог обстріляв з міномету (6 вибухів).

На територію Хотінської громади росіяни скинули 16 мін. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння.

Великописарівську громаду ворог обстріляв з артилерії (8 вибухів) та мінометів (12 вибухів).

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії (9 вибухів). Внаслідок обстрілу зруйновано склади агропідприємства.

По Шалигинській громаді здійснено мінометний обстріл (7 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).

В Есманській громаді зафіксовано гранатометний обстріл з АГС (10 вибухів) та мінометний обстріл (4 вибухи).

На територію Миколаївської сільської громади ворог скинув 13 мін.

По Зноб-Новгородській громаді ворог вдарив з мінометів (4 вибухи).