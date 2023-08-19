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Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано более 120 взрывов

"Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 00:19
Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано более 120 взрывов
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 18 августа российские оккупанты совершили 22 обстрела Сумской области, зафиксировано 124 взрыва, есть разрушения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Середино-Будской громаде были минометные обстрелы (13 взрывов) и обстрелы из артиллерии. В результате одного из артобстрелов поврежден частный дом, автокран, 2 автомобиля, складские помещения, АЗС, ангар, линия электропередач.

Белопольскую громаду враг обстрелял из миномета (6 взрывов).

На территорию Хотинской громады россияне сбросили 16 мин. В результате одного из обстрелов повреждено частное домовладение.

Великописаревскую громаду враг обстрелял из артиллерии (8 взрывов) и минометов (12 взрывов).

По Краснопольской громаде враг бил из артиллерии (9 взрывов). В результате обстрела разрушены склады агропредприятия.

По Шалыгинской громаде осуществлен минометный обстрел (7 взрывов) и артобстрел (6 взрывов).

В Эсманской громаде зафиксирован гранатометный обстрел из АГС (10 взрывов) и минометный обстрел (4 взрыва).

На территорию Николаевской сельской громады враг сбросил 13 мин.

По Зноб-Новгородской громаде враг ударил из минометов (4 взрыва).

Темы: Сумская областьобстрел
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