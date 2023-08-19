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На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 234 військових і 20 одиниць техніки

"Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 00:49
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 234 військових і 20 одиниць техніки
Воїни ЗСУ. Ілюстративне ФОТО GETTY IMAGES

За останню добу російські окупанти втратили на Таврійському напрямку 234 військових та 20 одиниць військової техніки.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 234 особи (загиблі – 64, поранені – 168, полонені – 7).

Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, ударний вертоліт "Ка-52", танк, 6 артилерійських систем і мінометів, БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 5 одиниць спеціальної техніки".

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Деталі: Також, за даними Тарнавського, було знищено 3 склади боєприпасів противника, а артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1402 вогневі завдання.

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Теми: Росіявійна
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