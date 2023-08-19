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На Таврическом направлении враг за сутки потерял 234 военных и 20 единиц техники

"Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 00:49
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 234 военных и 20 единиц техники
Воины ВСУ. Иллюстративное ФОТО GETTY IMAGES

За последние сутки российские оккупанты потеряли на Таврическом направлении 234 военных и 20 единиц военной техники.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 234 человека (погибшие – 64, раненые – 168, пленные – 7).

Уничтожено 20 единиц военной техники противника. В частности, ударный вертолет "Ка-52", танк, 6 артиллерийских систем и минометов, БпЛА, 6 единиц автомобильной и 5 единиц специальной техники".

Детали: Также, по данным Тарнавского, было уничтожено 3 склада боеприпасов противника, а артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1402 огневые задачи.

Темы: Росcиявойна
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